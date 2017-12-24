بكين تُغلق 13ألف موقع إلكتروني منذ عام 2015

المتوسط:

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بأنّ بكين أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015، لمخالفتها القانون أو قواعد أخرى.

وعززت الحكومة بالفعل الضوابط الصارمة على الإنترنت منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة قبل خمس سنوات، وذلك في مسعى يقول منتقدون إنه يهدف لفرض قيود على حرية التعبير ومنع انتقاد الحزب الشيوعي الحاكم.

وتقول الحكومة إن كل الدول تفرض ضوابط تنظيمية للإنترنت، وإن قواعدها تهدف إلى حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والحيلولة دون انتشار إباحية الأطفال والمحتوى العنيف.

وأشارت شينخوا إلى أن مواقع إلكترونية أغلقت أيضا قرابة عشرة ملايين حساب. ولم تقدم الوكالة تفاصيل لكن من المرجح أن هذه الحسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي.

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