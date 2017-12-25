أجهزة آيفون تدعم تطبيقا جديدا

المتوسط :

تدعم أجهزة آيفون تطبيق الذي يتيح إنشاء فيديوهات فورية من الصور الحية بطريقة سلسة وممتعة Live Memories

و أفدت شركة أبل بأن هذا التطبيق يوفر ميزة الصور الحية والتي تعرف بـLive Photo، و التي تقوم بتسجيل ما يحدث في غضون 1.5 ثانية قبل التقاط الصورة وبعدها.

وبعد اختيار مجموعة الصور الحية التي ترغب بتحويلها إلى فيديو فوري، ما عليك سوى اختيار أين ترغب بمشاركة الفيديو، حيث يتيح التطبيق تصدير الفيديو بثلاثة أبعاد مختلفة للتناسب مع مختلف الشبكات الاجتماعية.

يتوفر تطبيق Live Memories لأجهزة آيفون 6 إس والأجهزة الأحدث على متجر آب ستور بحجم 9.3 ميغابايت.

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