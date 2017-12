بنى الفنان الأميركي “بنجامين رولينز كالدويل”، مجموعة واسعة من الأثاث مستعينا بقطع من أجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية.

وقد تمثل العمل في تغطية قطع الأثاث بالكامل باللوحات الالكترونية، ورقائق الكمبيوتر، وشاشات “ليد”، والأقراص الصلبة.

وقال “رولينز” إن “كل شيء هو 100٪ معاد تدويره من أجهزة كمبيوتر تم استصلاحها من المدارس ومكاتب تتخلص منها”.

