ما علاقة الهواء بوزن الجنين؟.. اقرأ أكثر لتعرف

للوهلة الأولى يُعتبر ربط وزن الجنين الكامن بأحشاء أمه مع ملوثات السيارات وآلات النقل العالقة بالهواء خارجاً أمراً غريباً، لكن النتائج التي أشارت إليها دراسة بريطانية تُفيد أن وزن الطفل عند اقتراب موعد الولادة يقل عن الوزن الطبيعي بنسبة 2-6% في حال استنشاق الأم لنسب عالية من ملوثات الهواء.

وقام فريق من الباحثين تابع لكلية الصحة العامة بجامعة “إمبريال كوليدج” في لندن بدراسة نسبة تلوث الهواء المُحيط بمنازل عدد من النساء الحوامل عند موعد ولادتهن، حيث ارتكزت الدراسة على تسجيل نسب العناصر الملوثة التي تنفثها المركبات الآلية، بينها: ثاني أكسيد النيتروجين وأكاسيد النيتروجين والجزيئات الدقيقة التي تعرف باسم (بي.إم2.5).

وبيينت الدراسة أن نسبة الانخفاض في الزيادة التي يمر بها الجنين فترة التّكوين ضمن مراحل الحمل تبلغ 1-3%، بين الأمهات اللآتي يستنشقن نسباً أكبر من ملوثات المركبات الآلية.

