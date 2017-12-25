استعدادات كورية شمالية لاستكشاف الفضاء الخارجي

عين ليبيا

أكدت كوريا الشمالية، الاثنين، أن اطلاق قمر صناعي يمثل حقا شرعيا لها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحترم السيادة والمساواة كمبدأ أساسي والقوانين الدولية التي تنص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وذكرت صحيفة “رودونغ سينمون” التابعة لحزب العمال في كوريا الشمالية أن مجال استكشاف الفضاء الخارجي لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يشارك فيه عديد من الدول في العالم، مستشهدة بإطلاق الجزائر لقمر صناعي للاتصالات وإطلاق فنزويلا لقمر صناعي للاستشعار عن بعد.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أنها تعتزم التماشي مع الاتجاهات العالمية لتطوير صناعة الفضاء، وأنها بدأت مرحلة تطوير الأقمار الصناعية العملية من خلال نجاحها في دخول القمر الصناعي “كوانغ ميونغ سونغ-4” إلى الفضاء في شهر فبراير الماضي.

وشددت الصحيفة على أن كوريا الشمالية ستسارع إلى تطوير صناعة الفضاء لأغراض سلمية.

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