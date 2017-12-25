الهند تُطلق قطار مترو بدون سائق

المتوسط:

أطلقت العاصمة الهندية قطار مترو مزود بتكنولوجيا تجعله ينطلق بدون سائق، رغم أنه سيشغل بواسطة سائق في البداية لمدة عام أو عامين في الأقل.

وبدأ خط “ماغينتا لاين”، الذي يبلغ طوله 12.6 كيلومترا، الخدمة، الاثنين، بين مدينتي نيودلهي ونويدا.

وذكرت شركة مترو دلهي أن القطار الآلي سيعمل بواسطة سائق في البداية، لكنه يستطيع التحرك بدون سائق في المستقبل.

يُشار إلى أن قطارًا هنديا ارتطم بجدار مستودع الأسبوع الماضي، ما أثار قلقا بشأن تكنولوجيا التشغيل الآلي للقطارات في البلا، إذ قالت الشرطة إن خطأ بشريا كان السبب في وقوع الحادث.

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