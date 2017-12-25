بعد أن باعت متصفحها … الشركة المطورة لمتصفح أوبرا تضطر لتغيير اسمها

يعد متصفح أوبرا Opera واحدًا من المتصفحات الرائدة التي عاشت أيامًا ذهبية قبل انتشار جوجل كروم القوي، وتطور موزيلا فايرفوكس المستمر الذي انتهى بطرح نسخة كوانتوم الرائعة. حينها تميز هذا المتصفح بابتكار العديد من الخواص الجديدة على عالم المتصفحات والتي ساهمت فيما يعرف باسم حرب المتصفحات فيما بعد، بعد أن قامت الشركات الأخرى باقتباس هذه الخواص وتطويرها لتحسين مستوى متصفحاتها، فلا يمكن لأحد أن ينكر فضل وتأثير متصفح أوبرا الملموس حتى اليوم.

اختفت أخبار متصفح أوبرا ولم يعد اسمه متداولا على صفحات المواقع التقنية في الآونة الأخيرة، وبعد أن انتهى عصره الذهبي إكلينيكيًا بعد ازدهار المتصفحات الأخرى كما أسلفنا الذكر في الفقرة السابقة، حتى عادت أخباره مرة أخرى العام الماضي، عندما تم الإعلان في يوليو 2016 عن قيام مجموعة Golden Brick Capital – التي تشمل مجموعة من المستثمرين الصينيين، وتمتلك تطبيقات التصفح ومكافحة الفيروسات الصينية الشهيرة Qihoo 360 – بالاستحواذ على شركة تطوير متصفح أوبرا Opera Software AS التابعة لشركة البرمجيات Opera Software ASA في صفقة قيمتها 600 مليون دولار.

وأعلنت المجموعة الصينية أنّها ستحتفظ بالاسم والعلامة التجارية لمتصفح أوبرا دون أي تغيير، ولهذا كان من المفترض أن تحتفظ شركة Opera Software AS المطورة للمتصفح باسمها، وأن تحتفظ الشركة الأم السابقة Opera Software ASA باسمها أيضًا. أمر مربك أليس كذلك؟ … من هنا ظهر اسم أوبرا في الأخبار مرة أخرى.

فطبقًا لوكالة أنباء رويترز، أعلنت الشركة النرويجية Opera Software ASA تغيير اسمها وعلامتها التجارية رسميًا لتصبح Otello Corporation، المستوحى من أوبرا الموسيقار فيردي المأخوذة عن مسرحية عطيل للكاتب الإنجليزي شكسبير، كما أعلنت الشركة أنّها ستقوم بتغيير اسمها في شريط الأسهم الخاص بسوق تداول الأوراق المالية في أوسلو، كما ستقوم الشركة الجديدة بطرح علامتها التجارية وشعارها الجديد في خلال عدة أيام.

هكذا تكون قد انفصلت شركة Opera Software ASA كليًا ونهائيًا عن ماضيها الخاص بتطوير المتصفح الذي يحمل الاسم ذاته، وفي تصريحه الخاص لموقع TNW قال المدير التنفيذي للشركة النرويجية “لارس بويليسين” إنّ تغيير الاسم جاء لحاجة قانونية، فالمجموعة الصينية التي قد اشترت المتصفح والشركة المطورة له، استحوذت أيضًا على حق استخدام علامته التجارية. لذا، كان من الضروري تغيير اسم الشركة الأم السابقة.

وأكد بويليسين الذي يعمل استشاريًا لدى المجموعة الصينية بالإضافة لرئاسته لشركة Otello، أنّ أداء متصفح أوبرا مستمر في الصعود بعد شراء المجموعة الصينية له، وأنّ عدد مستخدميه وحصته السوقية آخذة في الازدياد بشكل مستمر.

ويجدر الإشارة إلى أنّ الشركة التي تغير اسمها حاليًا من Opera إلى Otello تمتلك حاليًا شركة الإعلانات المعروفة Adcolony، وتطبيق الهواتف الذكية Bemobi، أمّا الشركة المطورة للمتصفح والمملوكة حاليًا للمجموعة الصينية فستحتفظ باسمها وعلامتها التجارية.

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المصدر/ أراجيك تِك

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