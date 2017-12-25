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هل يتعثر بوتين بالحسناء الروسية؟

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، المُقرر إجراؤها في الـ18 من شهر مارس 2018، قدمت المُذيعة التلفزيونية الروسية “كسينيا سويتشاك” أوراق ترشحها إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات في العاصمة موسكو.

وقالت “كسينيا” ذات الـ35 عاماً، إنها لا تتوقع أن تفوز على الرئيس الروسي “فلايديمير بوتين”، موضحة أن ترشيحها لنفسها جاء لمحاولة توفير خيار بديل للناخبين الروس الذين يشعرون بالإحباط من السياسيين الرئيسيين.

وتحصلت “سوبتشاك” على أصوات 96 عضوا ، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت، وعارض ترشحها 7 أعضاء، بحسب ما أشار إليه رئيس لجنة الإحصاء بالحزب “فيليب فولودين”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن ترشحه مجدداً لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة. c

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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