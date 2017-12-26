كوريا الشمالية تطلق قمر صناعي

المتوسط:

أكدت كوريا الشمالية، أن إطلاق قمر صناعي يمثل حقا شرعيا لها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحترم السيادة والمساواة كمبدأ أساسي والقوانين الدولية التي تنص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وذكرت صحيفة “رودونغ سينمون” التابعة لحزب العمال في كوريا الشمالية أن.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أنها تعتزم التماشي مع الاتجاهات العالمية لتطوير صناعة الفضاء، وأنها بدأت مرحلة تطوير الأقمار الصناعية العملية من خلال نجاحها في دخول القمر الصناعي “كوانغ ميونغ سونغ-4” إلى الفضاء في شهر فبراير الماضي.

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