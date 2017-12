مهندسو “توشيبا” يبتكرون روبوتا يخصّ “المفاعلات النووية”

218TV|رصد إخباري

تفاديا للمواد المشعة التي قد تُعرّض حياة العاملين في المفاعلات النووية للخطر، ابتكر مهندسو شركة “توشيبا” اليابانية روبوتا طوله “13” مترا لدراسة وتنظيف المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما 1 و2 الكهرذرية المتضررة، وللروبوت شكل يشبه الأنبوب المرن الذي يتم التحكم فيه عن بعد، ثبتت في رأسه كاميرا تسمح برؤية الأضرار حتى داخل المفاعلات النووية.

ولازالت الجهود مستمرة من أجل إزالة عواقب كارثة فوكوشيما الشهيرة، إذ إنَ المحطة كانت إحدى أضخم المحطات الذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في اليابان، قبل الكارثة التي وقعت في “2011” بسبب الهزة الأرضية الأقوى في تاريخ البلاد، وفي عام “2013” أغلقت المحطة ولا تزال عمليات إزالة عواقب الكارثة مستمرة حتى هذا اليوم، لذلك فالاختراعات لا تتوقف من أجل المساعدة في بلاد تؤمن بالعلم والتكنولوجيا من أجل الحياة السعيدة والمستقبل المشرق للأجيال.

