بدأت الفكرة عندما قرر المصور الأمريكي “جيمس موليسون” التعامل مع موضوع حقوق الطفل بطريقة غير رائجة، ليلامس واقع تكوين الأطفال بوسيلة غير معهودة من قبل، من خلال كتابه الذي يحمل عنوان “أين ينام الأطفال؟”

ويضمّ كتاب “أين ينام الأطفال؟” 56 صورة يُظهر الجانب الأول في كل واحدة منها صور فردية للأطفال، ويُظهر الجانب الآخر صورة لغُرف نوم الأطفال، الذين تم اختيارهم من مُختلف أنحاء العالم، حيث يقول جيمس إنَ هذه الغرف هي “محور لتحديد من نحن”.

وعكست الصور التي عرضها كتاب موليسون، جانبين مُختلفين تماماً، تمثّل أحدهما في القدر الكبير من عدم المُساواة بين الأطفال، فيما جمعت الصور الأخرى بين الجوانب العميقة التي يتقاسمها الأطفال في كل أرجاء العالم.

*جيمس موليسون، هو مصور وثائقي ولد في كينيا 1973 ويعيش الآن في مدينة البندقية الإيطالية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post أين ينام الأطفال؟.. إجابة بالصور كشفت الكثير appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية