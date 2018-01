كيف تحوّل نفسك إلى “Animoji” عن طريق “iPhone X”؟.. اعرف أكثر

218TV| رصد إخباري

بعد أن نالت أشكال “الإيموجي” المعروفة شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، جاء آيفون X الجديد بميزة “الأنيموجي” التي تعتبر من ميزاته الأكثر إمتاعا وتميزا، إذ تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية مشاركة الأنيموجي بطريقة متحركة وظريفة، ليستطيع إنشاء شخصيات متحركة بصوته تعكس تعبيرات وجهه، ومن ثم مشاركتها في تطبيق الرسائل مع الأصدقاء.

وتأكيدا على ذلك نشرت شركة “أبل” في حسابها بتويتر فيديو “طريف” يظهر مدى ظرافة هذه الميزة، ويمكنك إنشاء Animoji# في هاتف iPhone X ومشاركته مع أصدقائك من خلال الخطوات التالية:

أولاً افتح تطبيق “الرسائل” على هاتفك وابدأ رسالة جديدة.

وثانيا انقر على أيقونة Animoji.

