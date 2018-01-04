“إل جي” تستعرض أكبر شاشة 8K في العالم بحجم 88 بوصة

المتوسط :

دفعت شركة “إل جي” LG سقف المنافسة في مجال الشاشات بتقنية OLED، وذلك بعدما كشفت عن شاشة بدقّة 8K بحجم 88 بوصة، لتكون بذلك الأكبر على مستوى العالم.

وذكرت الشركة أنها ستقوم باستعراض تلك الشاشة خلال مشاركتها في CES 2018، إذ يُمكن للحضور مُشاهدتها على أرض الواقع لرؤية الدقّة العالية التي توفّرها.

وكانت الشاشة الأكبر على مستوى العالم بحجم 77 بوصة بدقّة 4K. لكن “إل جي” رفعت التحدّيات لتكون بذلك الأولى، والوحيدة، على مستوى العالم بالنظر إلى اتجاه سامسونج نحو تطوير شاشات بتقنية QLED حاليًا.

ويُشار إلى أن الشركة لم تكشف لا عن سعر الشاشة ولا عن موعد توفّرها للراغبين بشرائها، وتلك تفاصيل ستُشاركها بنسبة كبيرة خلال المعرض الذي سيبدأ في التاسع من يناير الثاني الجاري.

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