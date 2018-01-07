أقرا متخفيا على تطبيقات الدردشة

المتوسط :

سواء كنت من المستخدمين الراغبين بالحفاظ على الخصوصية أو لإجراءات العمل، تتوفر كل فترة أداة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك التخلّص من تقارير قراءة الرسائل التي يتم ارسالها. فعند وصول رسالة جديدة وفتحها، يتم ارسال تقرير للمُرسل يخبره بأن الرسالة تمت قراءتها مع عرض الوقت أيضاً. لذا يُمكن للمستخدمين الإستفادة من بعض الأدوات التي تمنع ارسال هذا النوع من التقارير.

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تجربة تطبيق NoSeen for Facebook المجاني، لمنع ظهور تقرير ”تم العرض“ Seen بعد فتح الرسائل وقراءتها.

كما يتيح التطبيق لمستخدمي هواتف آيفون إمكانية الرد على الرسائل فضلًا عن إمكانية تصفحها دون ظهر تقرير ”تم العرض“.

يتوفر تطبيق NoSeen for Facebook مجانًا لأجهزة آيفون على متجر آب ستور، يمكنكم تجربته من هنا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية