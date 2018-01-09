ضغوط على أبل لدراسة إدمان الأطفال لآيفون

المتوسط :

في هذه الأيام بات من الطبيعي أن نرى أطفال تحت عمر 10 سنوات وبأيديهم هواتف ذكية يتصفحون بها ليس فقط الألعاب بل حتى الشبكات الاجتماعية ويقضون على يوتيوب ساعات من يومهم، هذا الوضع لم يعجب بعض كبار المستثمرين في آبل ويدعون الشركة لتقديم ميزة في آيفون تسمح للأهل تقييد الزمن الذي يسمح للأولاد بقضائه مع هواتفهم.

ونشر صندوقين استثماريين هما Jana Partners, و نظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا رسالة أرسلوا نسخة منها إلى آبل يوضحون فيها مخاطر استخدام الأطفال المكثف للهواتف الذكية عند عمر معين وعلاقته بزيادة خطر الانتحار.

ويملك الصندوقين أسهم بقيمة ملياري دولار في الشركة، واعتمدوا في رسالتهم على عدة دراسات علمية تتحدث عن الأرق الذي يحدث للأطفال نتيجة استخدام الهواتف الذكية لخمسة ساعات يومياً فأكثر، وكذلك علاقة تصفح المنشورات على الشبكات الاجتماعية بالاكتئاب.

وترى الرسالة أن اهتمام آبل بالجيل القادم ليس أمراً جيداً لأعمالها فحسب، بل أيضاً الشيء الصحيح الواجب فعله. وطالبت الرسالة الشركة أن تحدد ما هو الاستخدام الأمثل للآيفون وتقديم طريقة سهلة الاستخدام من قبل الأهالي لتقييد زمن استخدام أطفالهم للهواتف الذكية حفاظاً على صحتهم.

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