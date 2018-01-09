تحديث جديد في نظام تشغيل ابل iOS 11.2

المتوسط :

أرسلت آبل تاسع تحديث فرعي من نظام التشغيل iOS 11 وبعد شهر تقريباً من آخر تحديث لها، هذا التحديث موجه بشكل خاص لسد ثغرة Spectre التي ظهرت مؤخراً مع ثغرة Meltdown.

وكانت الثغرتين قد ظهرتا بشكل كبير في مختلف الأجهزة من هواتف ذكية وحواسب شخصية وغيرها، وتتعلق الثغرتين في آلية تنفيذ المعالج لبعض المهام حيث يمكن للقراصنة من خلالها الوصول إلى بيانات حساسة.

وعندما أرسلت آبل تحديث iOS 11.2 مؤخراً كان يحوي سد لجزء كبير من ثغرة Meltdown.

وسبق أن اعترفت آبل أن حواسبها وأجهزتها الذكية ليست آمنة من الثغرتين اللتين ظهرتا في معالجات شركة إنتل وAMD وARM أيضًا.

ومع أن الثغرات تتعلق بالمعالج عتادياً، إلا أن حلها سيتم برمجياً من خلال استخدام حزمة تطوير تطبيقات الويب ومتصفح سفاري.

هذا التحديث متاح الآن لهواتف آيفون 5 إس فأحدث و آيباد آير فأحدث وآيبود الجيل السادس وينصح بتنصيبه خاصة إن لم تكن قد نصبت التحديث الأمني السابق.

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