تطبيق يساعدك على التخلص من أدمان مواقع التواصل الاجتماعي

المتوسط:

الإدمان على استخدام شبكات التواصل الاجتماعية أصبح أمرًا واقعيًا بالنسبة للكثير من المستخدمين حول العالم، وقد أكد أحد أوائل المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك على أن الشبكة الاجتماعية تعمل على تدمير طريقة عمل المجتمع، ومع التطور الذي نشهده في عصرنا، باتت الحاجة إلى تنظيم الدخول إلى الشبكات الاجتماعية أمر ملح جدًا.

تطبيق In Moment، يعمل على مساعدتك في كيفية ضبط استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعية، فكرة التطبيق بسيطة جدًا، فهو يقوم بحساب الوقت الذي تقضيه في كل مرة تستخدم فيها هاتفك المحمول، ويتوقف عن الحساب عند كل مرة تغلق فيها الهاتف، حيث يعمل على ضبط الوقت الذي تمضيه على الشبكات الاجتماعية، كما يقوم بحساب الوقت لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعية على حدة، كما يتيح التطبيق تحديد أقصى حد لاستخدام المنصات على الهاتف الذكي، ليقوم بعدها بإرسال تنبيه يفيد بأنك تجاوزت الحد الأقصى من الوقت.

بعد تثبيت التطبيق، يمكنك البدء بضبط الإعدادات، على سبيل المثال قمنا بضبط المدة التي نريد البقاء فيها على الشبكات الاجتماعية والتي تقدر بـ 120 دقيقة، وبعد مرور 60 دقيقة أردنا أن نعرف أين أمضينا هذا الوقت، نستطيع هنا الإطلاع على الإحصائيات، والتي تشير إلى أننا أمضينا 20 دقيقة في فيسبوك، و 30 دقيقة في إنستاجرام، و 10 دقائق في تويتر، لكن إن تجاوزنا المدة التي قمنا بتحديدها لتصفح وسائل التواصل، سيقوم التطبيق بإرسال تنبيه بأن الوقت المخصص قد انتهى، ولم يعد بالإمكان الدخول إلا إذا قمت بإيقاف عمل التطبيق.

يشار إلى أن التطبيق متوفر لأجهزة آيفون على متجر آب ستور

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية