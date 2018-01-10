بروتوكول Wi-Fi WPA3 سيأتي هذا العام

المتوسط :

هناك عمل دائم لتأمين الاتصالات اللاسلكية باستمرار من قبل اتحاد الواي فاي Wi-Fi Alliance، وقد سمعنا مؤخرًا عن معيار 802.11ax القادم، ولكنه لم يُعتمد بعد من قبل الاتحاد، والآن تم اعتماد معيار WPA3 رسميًا.

ووفقًا للاعتماد الرسمي، سيستمر تعزيز بروتوكول WPA2، ولكن سيتم أيضًا البناء عليه، مع بروتوكول WiFi WPA3 الجديد، وسوف تشمل الميزات الجديدة “حماية قوية” حتى عند اختيار كلمات مرور ضعيفة، وكذلك تعزيز خصوصية المستخدم في الشبكات المفتوحة، وستصل المتطلبات الأمنية العليا أيضًا كجزء من مجموعة أمان 192-bit للمؤسسات التي تتطلب ذلك.

سيظهر Wi-Fi Certified WP3 هذا العام، والذي يهدف إلى تبسيط التكوين الأمني للواي فاي من أجل المستخدمين ومقدمي الخدمات، مع تعزيز حماية أمن شبكات الواي فاي.

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