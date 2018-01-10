تعرف على هدف “مارك” في 2018

المتوسط :

يبدأ أغلبنا العام الجديد بالأمنيّات والخطط التي يطمح إلى تحقيقها خلال العام، وتختلف هذه الخطط بحسب جدول أولويّات كل منّا، أما عن مؤسس منصة التواصل الاجتماعي العملاقة “فيسبوك”، مارك زوكربرغ، فقد أشار إلى أن هدفه لعام 2018 هو تقوية القاعدة التي يستند عليها موقعه الذي تعثّر بالعديد من محطّات الاستغلال خلال العام الماضي.

وكانت أبرز قضايا استخدام الـ”فيسبوك” كأداة لخرق القوانين، لجوء بعض الحكومات للموقع في سبيل مُحاربة جهات معيّنة خلال فترات حساسة كالانتخابات، ما زاد من حاجة الـ”فيسبوك” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي إلى إجراءات تضمن عدم استغلال شهرته الواسعة لبلوغ المصالح غير القانونية.

ووصف زوكربرغ في بيان له المرحلة التي تمر بها المنصة الزرقاء بـ”مفترق الطرق”، مؤكدّا أنها تتطلب اهتماماً ومتابعةً كبيرين، كما أشار إلى قدرة التأثير والتغيير الكبيرة التي من الممكن أن يفعلها “فيسبوك” لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العام.

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