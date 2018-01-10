مركز مصراتة الطبي يشرع بتطبيق نظام الترميز الطبي

أعلن مستشفى مصراتة المركزي بدأ العمل بنظام الترميز الطبي “ICD10” لتحويل الأوصاف اللفظيّة للأمراض، والإصابات، والإجراءات إلى رموز رقميّة، وتصنيف “أسباب الوفاة”، وكلّ المعلومات المتعلقة بها.

وقال مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمستشفى إسماعيل القنطي، في تصريح للرائد، الأربعاء، إنهم بدأوا بتفعيل جزئي للنظام بجميع أقسام الإيواء بالمستشفى، وعيادة الجلدية مبدئيا، موضحًا أن فريق عمل من مختلف الأقسام الطبية، والموظفين بمكتب المعلومات والتوثيق سيشرفون على النظام، وفق قوله.

وأضاف القنطي أن الهدف من هذ النظام إعداد إحصائيات لدراسة أسباب الأمراض والوفاة؛ لمساعدة الباحثين والمُختصين بالدراسات الأكاديميّة؛ للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتقديم مؤشرات عن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية استحدثت نظام الترميز الطبي دليلا؛ لتصنيف الأمراض منذ بداية الستينات.

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