218TV|رصد إخباري

تقوم كاميرا Smarter fridge الذكية بإخبارك عن كميات وأصناف الأكل الموجودة داخل ثلاجتك، كما تقوم أيضاً باقتراح الوصفات المُمكن إعدادها بما يتوفر لديك من طعام داخل الثلاجة.

ويمكنك الاستفادة من الكاميرا الخاصة بالثلاجة من خلال تحميل تطبيق smarter fridge cam الخاص بها وإيصاله بالكاميرا بعد وضعها داخل الثلاجة، لتتيح لك بدورها نظرة خاطفة داخل الثلاجة أينما كنت من خلال هاتفك الشخصي.

وفي كل مرة يتم فتح باب الثلاجة تقوم smarter fridge cam تلقائيا بالتقاط صورة لكل ما يوجد داخل الثلاجة وإرسالها مباشرة إلى الهاتف، كما أنها تقوم بمراقبة الأكل وتحديد فترة انتهاء صلاحيته وتنبيه المُستخدم بذلك.

كما يتضمن تطبيق الكاميرا الذكية على ميزة Smart chef “الشيف الذكي” التي تقدم لك اقتراحات وصفات الطعام التي يمكنك إعدادها على أساس ما هو موجود في الثلاجة، كما تُمكّنك الكاميرا من مسح الرموز الشريطية للمعلومات الخاصة بكل الأطعمة قبل إدخالها إلى الثلاجة، ليتعرف عليها التطبيق تلقائيا في المستقبل.

ويُذكر بأن الإلهام وراء هدا الابتكار في المطبخ جاء لمكافحة المشاكل البيئية المُترتبة عن زيادة نسبة النفايات الغذائية في المنازل.

The post كاميرا تتجول داخل “ثلاجتك”.. وتقترح لك “الماكلة المتوفرة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية