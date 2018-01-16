أبل تطاردها لعنة بطاريات الايفون

المتوسط :

بعد الضجة التي أحدثتها حادثة احتراق بطارية “آيفون 6” داخل أحد متاجر شركة “آبل” الأمريكية في سويسرا، عادت مشاكل بطاريات “آبل” للظهور مجدداً بعد امتلاء أحد طوابق متجر الشركة في اسبانيا بالدخان الناتج عن انفجار بطارية أحد أجهزة الـ”آيفون” اثناء محاولة أحد موظفي الصيانة بالشركة اصلاحه.

وقام موظفو المتجر بإخلاء المكان واخماد الحريق والسيطرة عليه قبل قدوم رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، ولم يتم وقوع أي إصابات جراء الإنفجار بحسب ما ذكره موقع Las Provincias الإسباني.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد اعترفت مؤخراً تعمّدها إبطاء بطّاريّات هواتفها واسترضت عملائها بتوفير بطّاريّات جديدة لاستبدالها بالقديمة بسعر 29 دولار بعد أن كانت تُباع بـ79 دولار.

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