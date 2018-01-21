واتساب تختبر الدفع وتحويل المال بين المستخدمين

المتوسط :

بدأت واتساب تختبر ميزة تجريبية على 1% من مستخدميها في الهند البلد الذي يتميز بانتشار استخدام واتساب واعتماده على الدفع عبر الهواتف المحمولة بكثافة.

وتملك الهند نظام دفع موحد يسمح بتحويل الأموال بين الحسابات البنكية بدون عمولات. وبهذا فإن فيس بوك ستنافس قوقل مع خدمتهاTezوشركات أخرى وأيضاً الحكومة الهندية التي تملك تطبيق BHIM.

حالياً يتم اختبار التحويل من شخص لآخر عبر واتساب، لكن من المنطقي مستقبلاً توسيع الخدمة لتشمل التحويل للشركات وحتى دفع قيمة مشتريات عبره.

التحدي الذي ستواجهه واتساب هو أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن النظام المصرفي في الهند تريد أن تراقب وتدقق المدفوعات والتحويلات التي تتم عبر التطبيقات، وهذا أمر غير ممكن مع تشفير واتساب.

الجدير بالذكر أن واتساب لديه 200 مليون مستخدم من الهند وحدها وهنا ستكون بيئة مناسبة لإطلاق مثل هذه الخدمات التي تعود بالعائد المالي من خلال الشركات حيث يتم تلقي مدفوعات المشتريات من خلالها.

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