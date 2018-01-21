فيسبوك يعتزم انفاق الملايين للبث الحصري المباشر للاحداث الرياضية

المتوسط:

يستعد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفاق ملايين الدولارات في مهمة تستهدف نيل حقوق البث المباشر لأحداث رياضية كبرى في السنوات المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة “غارديان” البريطانية التي كشفت أن الموقع الأزرق قام بتعيين مسؤول إعلامي كبير المدير التنفيذي لشبكة “يورو سبورت”، بيتر هيوتن للإشراف على هذا الهدف، الذي لم تُشِر الصحيفة بشأن موعد محدد للمباشرة بتنفيذ هذا المشروع.

ويرى خبراء أن شركات البث التقليدية تتوجس من دخول موقع فيسبوك على خط المنافسة المحمومة، لاسيما أن له إمكانيات مالية مهمة، فيما لعب هيوتن دورا مهما في نيل “يورو سبورت” صفقة بقيمة 92 مليون جنيه إسترليني لنيل حقوق بث الألعاب الأولمبية في أوروبا.

وتعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية ومتابعة بين مستخدمي موقع فيسبوك حول العالم، فيما يسعى المارد الأزرق إلى تجاوز خيبة أمله في إبرام صفقة بـ600 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

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