أمازون ترفع سعر الاشتراك الشهري في برايم

المتوسط :

إن كنت تختار الدفع شهرياً لخدمة أمازون المميزة برايم، فقد زادت الأسعار بنسبة 18% لتصل إلى 12.99 دولار بدلاً من 10.99 دولار.

هذا يعني لو أردت الشراء لسنة كاملة لكن الدفع مرة كل شهر أي تشتري 12 مرة اشتراكات شهرية فإنك ستدفع 156 دولار بدلاً من 132 دولار، وهنا تظهر الزيادة بشكل ملحوظ.

مع هذه الزيادة ربما سيكون من الأفضل الاشتراك السنوي بقيمة 99 دولار حيث لم يتغير السعر حتى لو كنت لن تحتاج إلى خدمة برايم كثيراً.

وشملت الزيادة الاشتراكات الطلابية أيضاً حيث أصبحت 6.49 دولار بدلاً من 5.49 دولار.

يذكر أن خدمة برايم المدفوعة أصبحت تشمل 100 مليون منتج بدلاً من 20 مليون منتج كما هو الحال في السابق، ويمكن شحن هذه المنتجات خلال يومين فقط في المدن المدعومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية