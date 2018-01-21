سناب شات تسرح أكثر من 20 موظّف … و المستخدمين هم السبب

المتوسط :

سرحت شركة “سناب” Snap Inc، المالكة لتطبيق سناب شات، 22 موظّف في الآونة الأخيرة بسبب ضعف نمو نسبة المُستخدمين وعدم تحقيق النتائج المرجوّة.

وذكر مُتحدّث باسم الشركة لموقع Engadget أن عملية التسريح جرت في مجموعة كبيرة من الأقسام، وهذا كإعادة لتنظيم فرق العمل بصورة رئيسية، نافيًا بذلك التقرير الذي نشره موقع The Information، الذي ذكر أن مُعظم الموظّفين المُسرّحين كانوا من قسم إنشاء المحتوى.

وتسعى سناب في الآونة الأخيرة لوضع قدمها في مجال المحتوى وذلك عبر توقيع اتفاقيات مع وكالات مثل NBC أو CNN لإنشاء برامج خاصّة تُعرض على سناب شات، إلا أن الأخيرة -CNN- قرّرت الانسحاب مع نهاية 2017 بسبب ضعف العائدات المالية.

وعبّر الكثير من المُستخدمين أيضًا عن عدم إعجابهم بالتصميم الجديد لتطبيق سناب شات، الأمر الذي يضع الشركة في حيرة خصوصًا بعد مشاكلها في قطاع الأجهزة وفشل نظّارة Spectacles التي كانت تأمل أن يكون الإقبال عليها مُرتفع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية