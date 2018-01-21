مايكروسوفت يمكنها رسم ما يكتبه الإنسان

المتوسط :

نجحت شركة مايكروسوفت في تطوير برمجية ذكية قادرة على رسم الشكل الذي يكتبه الإنسان ويشرح مواصفاته، وذلك في تقرير شاركته مؤخّرًايشرح آخر ما توصّلت له في عالم الذكاء الصُنعي.

وقال Xiaodong He، المسؤول عن تطوير البرمجية الجديدة، إن المُستخدم عند الذهاب إلى مُحرّك بحث “بينغ” وكتابة كلمة عصفور مثلًا، سيحصل على مجموعة من الصور للعصافير. لكن البرمجية الجديدة تقوم برسم العصفور بنفسها نقطة بنقطة دون الاستعانة بالصوّر.

ولو كتب المُستخدم “عصفور برقبة قصيرة أصفر اللون وبجناحين باللون الأسود” سيحصل على نتيجة مثل الصورة الموجودة في الأعلى، وهي مرسومة عبر البرمجية دون الاستعانة بصور حقيقية.

ويُمكن لمثل هذه البرمجية فتح آفاق كبيرة في مجال التصميم ورسومات الحاسب، فالمُستخدم في المُستقبل قد يُصبح قادرًا على كتابة وصف لمشهد ما ليقوم الحاسب بإنشاءه بشكل كامل دون الحاجة لرسم أي شيء بشكل يدوي أو حتى تحريكه.

وتعتمد البرمجية الجديدة على جزئين، الأول شبكة لتوليد المشهد Generative Adversarial Network، والثاني خاص بتحسين دقّة المشهد وتطويره لمحاكاة العناصر الحقيقية التي يقبلها الإنسان، لتبدو طبيعية قدر الإمكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية