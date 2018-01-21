نظام تشغيل جديد يقضي على لعنة بطاريات الآيفون

المتوسط :

أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لنظام تشغيل هواتف آيفون سيتيح للمستخدمين منع الخفض التلقائي لأداء معالج الهاتف عندما تموت البطارية ويتراجع أدائها بالتالي تحصل على كامل الأداء حتى مع بطارية ميتة.

وتعرضت آبل لإنتقادات حادة الشهر الماضي عندما اعترفت أنها تبطئ هواتف آيفون القديمة التي تصبح بطاريتها في نهاية حياتها بعد استخدامها لسنوات.

وقالت آبل أنه من أجل إعادة الحصول على الأداء الكامل للمعالج يجب استبدال بطارية الهاتف بواحدة جديدة وخفضت أسعار البطاريات الجديدة لتشجيع المستخدمين لاستبدالها في متاجر آبل.

أوضح تيم كوك في مقابلة خاصة أنها ستكون شفافة للغاية مع المستخدمين فيما يتعلق بقدرة بطارية آيفون، حيث أنها ستخبره إن

كانت تبطئ أداء المعالج من أجل تجنب إعادة التشغيل المفاجئ، وكذلك يمكن للمستخدم إلغاء ذلك.

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