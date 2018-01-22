عائدات ألعاب الفيديو تُحقق 36 مليار دولار خلال 2017

المتوسط:

كشف تقرير جديد عن نمو صناعة ألعاب الفيديو فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى 2017، حيث بلغت عائداتها حوالى 36 مليار دولار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 18% عن العام السابق، حيث تشكل هذه العائدات إجمالى مبيعات كل من أجهزة العاب الفيديو واكسسواراتها، إضافة إلى العاب الفيديو نفسها بنسخها الرقمية أو المنسوخة على أقراص، إضافة إلى المشتريات ضمن الألعاب.

ووفقا لما نشره موقع venturebeat الأمريكى، فقد حققت شركة نينتندو اليابانية مبيعات وصلت إلى 4.8 مليون وحدة من جهاز العاب Switch خلال 2017، لتحقق رقم قياسى أمريكى، وذلك خلال عشرة أشهر من إطلاق الجهاز، فيما شهد سوق أجهزة الألعاب الأمريكى منافسة كبيرة خاصة بعدما أطلقت مايكروسوفت نسخة جديدة من Xbox تدعم جودة 4K.

فيما أشار التقرير إلى أن مبيعات أجهزة العاب الفيديو العالمية بلغت حوالى 6.9 مليار دولار، فيما وصلت عائدات برمجيات العاب الفيديو والمشتريات ضمن الألعاب إلى 29.1 ميار دولار خلال العام الماضى، وبشكل عام كانت سنة 2017 مميزة لمطورى الألعاب مهما كانت منصاتها وكذلك على الشركات المصنعة للأجهزة.

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