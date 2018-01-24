أمازون تفتح متجرا جديدا

المتوسط :

ويتم محاسبة زبائن سوبرماركت “أمازون غو” على المشتريات عبر كاميرات معلقة في السقف، تستكشف البضائع وتحدد السعر وتقوم بمحاسبة المشتري عبر التطبيق الخاص الذي يستخدم البطاقة الائتمانية للمشتري.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، تفتح بوابات السوبرماركت للمشتري عبر هاتفه الذكي، حيث سيتعرف المتجر على هوية الشخص عبر تطبيق “أمازون غو”.

ويستخدم المشترون أكياس رقمية بحساسات خاصة، بإمكانها التعرف على المشتريات بالداخل، وتقييم سعر كل سلعة.

وحالت مشاكل تقنية في كاميرات المراقبة دون افتتاح السوبرماركت العام الماضي، مما أجل الموضوع حتى يتم حل كل تلك المشاكل.

ويعد هذا المشروع آخر المشروعات التوسعية لإمبراطورية أمازون المملوكة للأميركي جيف بيزوس.

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