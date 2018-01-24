نتفليكس تستقطب الملايين وتجني المليارات

المتوسط :

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن نتفليكس استقطبت 6.3 مليون مشترك جديد، بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، فيما كانت “وول ستريت” تتوقع ألا يتجاوز العدد مليونين.

وتنفق الشركة أموالا مهمة على برامج جديدة لتعزيز موقعها في خدمات الترفيه والتلفزيون، وأضحت تتيح خدماتها، اليوم، لمشتركين من 190 بلدا.

ورفعت النتائج الإيجابية قيمة نتفليكس في السوق إلى أكثر من 100 مليار دولار، للمرة الأولى، كما قفزت الأسهم بـ9 في المئة لتتجاوز 248 دولارا في تعاملات الاثنين.

وأضحت الشركة المختصة في خدمات البث على الانترنت، تقدم خدماتها اليوم لـ117.58 مليون مشترك في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية