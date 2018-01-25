بالفيديو.. لقطات من الخمسينيات تُظهر أولى مكالمات الفيديو في العالم

وكالات- المتوسط:

أصبحت مكالمات الفيديو في وقتنا الحالي أمرًا إعتياديًا، لكننا بالعودة إلى الوراء عقودًا قليلة لن نجد لها وجودًا، بيد أنها كانت حلماً يراود البشرية ويسعى إلى تحقيقه العلماء.

ويُظهر مقطع مصور إلتقط في الخمسينيات، ونشر مؤخرًا، ما يبدو وكأنه بداية ظهور مكالمات الفيديو الهاتفية لأول مرة.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البرطانية، أن مقطع الفيديو أُلتقط في مختبرات “Bell” بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، كجزء من نشرة إخبارية في عام 1955، حيث تظهر فيه امرأة تستخدم هاتفا يعادل ثمنه 46 ألف دولار في يومنا الحالي، وكان هاتف الفيديو الذي صممته مختبرات “Bell”، في طليعة منجزات عام 1955.

وتظهر في الفيديو صورة المرأة في شاشة أمامها، وبعد طلبها الرقم المحدد، يظهر رجل على شاشة أخرى وهو يتلقى الاتصال على الطرف المقابل، حيث يجريان محادثة قصيرة، كما يُظهر المقطع وجود حشد كبير حول هذا الحدث الهام، لمشاهدة أول اختبار للتكنولوجيا المبتكرة في مؤتمر الإلكترونيات الغربية.

وفي عام 1955، كان ثمن الهاتف يقدر بحوالي 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 46 ألف دولار تقريبا بالأسعار الحالية.

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تجدر الإشارة إلى أن أول تجمع للعامة حول مكالمة فيديو “باتجاه واحد”، حدث في عام 1927، وكانت بين هربرت هوفر، وزير التجارة الأمريكي، ومسؤولي شركة الهاتف الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وبحلول عام 1956، قامت مختبرات “Bell” بإنتاج هاتف مكالمات الفيديو الذي يمكن استخدامه عبر الدوائر الهاتفية الثابتة، وقام المهندسون بتطوير أول هاتف فيديو تجريبي كامل، يُعرف باسم Picturephone، في عام 1963، وبحلول 1971، كان الجيل الثاني من Picturephone متاحا للخدمة العامة.

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