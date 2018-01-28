27 سارة جديدة تنظم إلى أسطول أبل للسيارات ذاتية القيادة

المتوسط :

في حين تردد منذ فترة طويلة بأن شركة آبل تعمل على تطوير السيارة الذاتية القيادة الخاصة بها، فيبدو أن الشركة تعمل فقط على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية التي قد تقوم في نهاية المطاف ببيعها للشركات الأخرى المتخصصة في صناعة السيارات. وقد بدأت شركة آبل بإختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها بإستخدام سيارات Lexus RX450h SUV التي تم تعديلها وتزويدها بالكاميرات والرادارات والمستشعرات وغيرها من العناصر المهمة الأخرى للسيارات الذاتية القيادة في الطرق العامة بولاية كاليفورنيا في العام الماضي. أما وقد قلنا ذلك، فقد قيل الآن بأن شركة آبل تختبر تكنولوجيا القيادة الذاتية التابعة لها بإستخدام 27 سيارة.

تلقت شركة آبل في البداية تصريحا لإختبار السيارات الذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا خلال العام الماضي. وقد أكدت إدارة النقل والطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا لموقع Bloomberg بأن شركة آبل سجلت الآن 24 سيارة ذاتية القيادة من طراز Lexus RX450h SUV.

هذا يعني أن شركة آبل تقوم الآن بإختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها بإستخدام 27 سيارة على الطرق العامة في ولاية كاليفورنيا. في حين أن هذا العدد قد يبدو كثيرًا، فهو لا يزال لم يقترب من عدد السيارات الذاتية القيادة التي تختبرها شركة Waymo الآن في الطرقات العامة. في الواقع، شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet تقوم حاليا بإستخدام مئات السيارات لإختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية التابعة لها في الطرقات العامة في العديد من الولايات الأمريكية.

شركة آبل سوف تستغرق على الأرجح وقتا طويلا قبل أن تلحق بركب هذه الشركات ولكن توسيع أسطولها هو مؤشر على أن الشركة لا تزال ملتزمة بمشروع تكنولوجيا القيادة الذاتية وهذا علامة جيدة.

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