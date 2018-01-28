تحديث آبل iOS 11.3 سيوقف إبطاء آيفون

المتوسط :

أعلنت آبل عن تحديث iOS 11.3 الذي سيصل هذا الربيع مُحضرًا طرق جديدة للاستفادة من تجارب الواقع المعزز، وشخصيات أنيموجي جديدة، وتخصيص الإعدادات لتفادي بطء المعالجات

يأتي التحديث الجديد بمنصة ARKit 1.5 التي ستوفر للمطورين توافق أفضل مع عناصر العالم الواقعي وأدوات جديدة لإنشاء تطبيقات الواقع المعزز.

فأصبحت منصة ARKit تتعرف على الأسطح العمودية مثل الحائط والأبواب حيث كانت تتعرف فقط على الأسطح الأفقية. وزادت دقة تحديد الأشياء ذات الشكل غير المنتضم مثل الطاولات الدائرية.

كما تدعم ARKit الآن تقنيات الرؤية الحوسبية للتعرف على مكان الصور ثنائية الأبعاد مثل اللافتات والملصقات، وبالتالي يستطيع المطورين تطوير أدوات للتفاعل مع ملصقات الأفلام أو التعرف على المعروضات الفنية، ويُحسّن هذه التجربة تحسين جودة الكاميرا في التعرف على العالم الحقيقي بنسبة 50% بفضل تعزيز التركيز التلقائي لجعل منظور العناصر أكثر وضوحًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية