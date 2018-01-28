التحويل الفوري للأموال متوفّر الآن لمُستخدمي Venmo

المتوسط :

أعلنت شركة “فينمو” Venmo عن توفير إمكانية التحويل الفوري للأموال من محفظة المُستخدم الإلكترونية إلى حسابه المصرفي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة.

ويُمكن للمستخدم تحويل أي مبلغ لقاء 0.25 دولار أمريكي فقط، لاستلامه على حسابه المصرفي بأسرع وقت مُمكن، وذلك أسوة بنفس الخدمة التي توفّرها “باي بال” PayPal بنفس التكلفة أيضًا.

وما تزال إمكانية تحويل الأموال مجانًا إلى الحساب المصرفي مُتاحة. لكنها قد تأخذ بعض الوقت، الأمر الذي يُمكن تجاوزه بدفع 0.25 دولار للحصول على الأموال بشكل شبه فوري.

وتتوفّر الميّزة الجديدة لجميع مُستخدمي “فينمو” في الوقت الراهن، الشركة المملوكة بالأساس من قبل شركة “باي بال”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية