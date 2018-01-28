تغيير جذري لتطبيق الكتب الشهير iBooks في هواتف ابل

المتوسط :

تريد شركة آبل القيام بتغيير جذري لتطبيق الكتب الشهير iBooks والذي تم اطلاقه لأول مرة في عام 2010 لأجهزة الايفون والايباد ، والان بعد 8 سنوات سوف يحصل التطبيق على تحديث كبير.

أولى خطوات التغيير كانت مع النسخة التجريبية لنظام iOS 11.3 والتي تم إطلاقها بالأمس للمطورين ، حيث تم تغيير إسم التطبيق من iBooks إلى Books .

أما الخطوات الاخرى بحسب موقع بلومبيرغ الاقتصادي فتتمثل في تغيير كامل للواجهة لتصبح أسهل وأبسط للمستخدم العادي مع تسلط الضوء على الكتب التي يتم قراءتها الان بالاضافة للكتب المتوفرة للقراءة.

تنوي ابل ايضاً اضافة تبويب جدد مخصص للكتب السمعية بالاضافة إلى متجر مخصص للكتب سيكون شبيهاً بمتجر ابل ستور من ناحية التصميم مع اقسام متعددة للكتب بحسب مواضيعها .

هذا التحديث سيكون الاكبر في تاريخ التطبيق وذلك لتجديد المنافسة في سوق الكتب الالكترونية الذي تسيطر عليه شركة امازون بنسبة تزيد عن 83% .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية