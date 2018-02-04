أرامكو السعودية و ألفابت يبحثان مشروع بناء مركز بيانات ضخم بالمملكة

المتوسط :

ذكرت صحيفة وول ستريت إن شركة ارامكو السعودية في محادثات مع شركة ألفابت ( الشركة الأم لقوقل ) منذ أشهر على صفقة محتملة لبناء مركز بيانات ضخم في المملكة العربية السعودية .

ووفقا للمصدر فإن لاري بيج الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت وكبار الرؤساء التنفيذين في أرامكو قد شاركوا في المحادثات التي حظيت بتشجيع ومتابعة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي يطمح الى جلب المزيد من الشركات التقنية العالمية والخبرات الفنية للبلاد لتعزيز التطور التكنولوجي في البلاد وفق رؤية 2030.

حتى الان لم يتضح ماهي نوعية المراكز التي يتوقع بناءها في السعودية ولكن ينتظر ان تساعد ألفا بت ( قوقل ) المملكة في تحويل عملياتها التجارية إلى مايعرف بالحوسبة السحابية حيث يتوقع ان تكلف مثل هذه المراكز مئات الملائين من الدولارات

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