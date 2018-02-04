1.5 مليار شخص يستخدم واتس آب يوميا حول العالم

المتوسط :

اعلن السيد Mark Zuckerberg عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بعض الارقام الجديدة لمستخدمين التطبيقات التابعه لمنصتة الشهيرة facebook.

وفي منشور له أعلن السيد Mark Zuckerberg بان عدد مستخدمي تطبيق واتساب قد بلغ 1.5 مليار مستخدم نشط شهري , في حين ان شبكة فيسبوك قد أصبح لديها 2.1 مليار مستخدم نشط شهري بينهم 1.4 مليار مستخدم نشط بشكل يومي يقومون باستخدام facebook.

جدير بالذكر ان شركة facebook قد استطاعت بالفعل تحقيق الاهداف الماموله منها على واتساب , حيث استطاعت الشركة أن تحقق نموا ملحوظا للخدمة ، التي استحوذت عليها عام 2014 نظير 19 مليار دولار، وكانت تملك حينها 450 مليون مستخدم شهريا، بينهم 315 مليون مستخدم نشط يوميا.

يشار الى ان الشركة قد اطلقت مؤخرا تطبيق whatsapp للاعمال على اندرويد بشكل رسمي , يوفر لك التطبيق إنشاء ملف شخصي لشركتك على الخدمة باسم مؤسستك يتضمن معلومات حول المؤسسة منها وصف الخدمات وأوقات العمل، كذلك رابط موقع الشركة وعنوان الموقع الجغرافي حيث يتواجد مقر الشركة.

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