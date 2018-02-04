هاشتاج “السعودية والإمارات بلد واحد” ضمن الأكثر تداولًا على “تويتر”

المتوسط:

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “السعودية الإمارات بلد واحد”، فيما جاء الهاشتاج ضمن الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، فيما أصبح رقم واحد في عدد من البلدان الخليجية والعربية.

وكشفت مئات التعليقات والصور والفيديوهات التي تداولها رواد موقع التواصل “تويتر” عن متانة وعمق العلاقات على المستوى الشعبي والرسمي بين البلدين، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد في مقابلة سابقة وهو يحكي موقفًا عفويًا دار بين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما تداول الشباب السعودي والإماراتي صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة الشيخ محمد بن زايد في أحد أسواق الإمارات وهما يتناولان الطعام في مطعم بدون بروتوكولات رسمية، وصور محمد بن زايد في محافظة العلا في زيارة غير رسمية، تؤكد على متانة العلاقات الأخوية ووديتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية