ليبيا تودع مؤسس الأغنية الطرابلسية

انتقل إلى جوار ربه الأربعاء 25/2/2015 الشاعر الليبي أحمد أبو القاسم بشير الحريري وهو من مواليد 20ابريل 1943 . ويعد الحريري واحد من أهم شعراء الاغنية الليبية في الستينات وحتي الآن ، كتب أكثر من 1000 أغنية وقدم للإذاعة المرئية أكثر من800 ساعة بين برامج ومسلسلات درامية ومنوعات .

ولد في المدينة القديمة لعائلة طرابلسية من طبقة الصيادين الفقراء.

والده صياد وكانت أمنيته أن ينجب ولد مثقف ومتمكن من اللغة العربية ولكون أحمد ابن صياد أثر البحر فيه وأصبح ملهمه.درس الابتدائية إلى جنب مزاولته لمهنة التطريز ثم عمل مدرسا للغة العربية وهو في الثانية عشر من العمر من شدة تمكنه منها.

توفي والده وهو لا يزال في سنوات المراهقة فعمل في ملهي ليلي كمطرب تحت اسم أحمد توفيق ليعيل أمه وإخواته .

حياته إنضم الي المجموعة الصوتية بفرقة ومنها جأت الإذاعة بطرابلس المحاولات الأولي للكتابة وأنطلق من هناك فكتب شعراً وأغاني بروح طرابلس وضع أساسا للأغنية الطرابلسية وتعاون مع مطربي جيله أمثال : الفنان سلام قدري ومحمود كريم ومحمود الشريف وطبعاً عراب الفنانين كاظم نديم وكتب مسلسلات ناقش فيها عيوب المجتمع فقد كان من أوائل الكتاب الليبين الذين ناقشوا مجتمعنا وعيوبه في قالب من المواقف من الحياة اليومية.

وهو من اكتشف إسماعيل العجيلي (سمعة) ويوسف الغرياني (قزقيزة) وشكل منهم ثنائي جميل ونذكر من المسلسلات : السوس والمنحرفون. و قد تعاون مع المخرج المصري حسين كمال في : بطاقة حب وكلمة ونص وفكر وأكسب مؤلفاته 1- لو تعرفي.(ديوان شعر)- 1965 2- وجدت في عيونكم مدينتي.(رواية)- 1972 3- خمسينية صائد الرياح.(ديوان شعر)-1995 4- عزف منفرد على مقام العشق.(ديوان شعر)-1998 5-فراغات عاطفية.(ديوان شعر)-2006 6-إقلب الصفحة.(ديوان شعر/خواطر صحفية)-2007 1- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي 2- وسام الفاتح من الدرجة الأولي 3- ذهبية الإبداع الدرامي من مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون 4- درع تكريم من احتفالية الفاتح للشعر الغنائى 5- جائزة تكريم من مهرجان موسكو عن مسلسل السوس 6- المرتبة الأولي في مهرجان المغرب عن أغنية مربوع الطول و العديد من الجوائز والتكريمات من جميع أنحاء العالم.

رحم الله الفقيد

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