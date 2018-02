طرق سريعة تحول دون بطء الانترنت

المتوسط :

يشكو الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في ليبيا من بطء الإنترنت، ويحول ذلك بينهم وبين الولج إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات أو التراسل مع الأصدقاء والأقارب.

ويلقي الكثيرون باللوم على شبكة الاتصالات، إلا أنها ليست السبب الأساسي لبطء الإنترنت على الهاتف، فهناك أسباب أخرى يدعو خبراء التكنولوجيا إلى مراعاتها ليملك المستخدم الإنترنت السريع.

* الهاتف القديم ونظام تشغيل: فالإنترنت يكون بطيئا في الهواتف القديمة وبعض أنظمة التشغيل، ووفق الخبراء فإن الإنترنت يعمل بأكبر سرعة على نظام ios، في هواتف آيفون.

* شبكة الواي فاي: وتعتمد قوتها على الشركة المزودة، ومكان السكن، ونوع الاشتراك.

* كثرة التطبيقات الذكية تبطء الإنترنت، ويزيد ذلك مع عدم تحديثها، كما أن عدم إغلاقها يؤثر على سرعة الإنترنت وعمر البطارية.

* الإعلانات المجانية التي تظهر لنا في المواقع تبطء الإنترنت.

* وقت الدخول إلى الشبكة العنكبوتية يلعب دورا في حصولك على إنترنت قوي، لذا عليك تحري الوقت المتأخر في الليل أو في الصباح الباكر.

* “فيسبوك”: ويعد من أكثر التطبيقات التي تستهلك الإنترنت نظرا لكثرة الإشعارات والمراسلات فيه، لذلك ينصح بإغلاقه عند استعمال التطبيقات الأخرى.

