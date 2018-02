المتوسط

أكد مدير وكالة الفضاء الأوروبية يان فورنر، ” إن خصخصة محطة الفضاء الدولية أمر غير منطقي، وذلك في ظل خطط الولايات المتحدة لوقف تمويل المحطة عام 2025″.

وأكمل فورنر ،” عمل محطة الفضاء بأكمله مكلف للغاية” ، وأضاف فورنر ،” أن الشركاء ألزموا أنفسهم بتمويل محطة الفضاء فقط حتى عام 2024، و أن مقترح البيت الأبيض يشير إلى استخدامها بعد ذلك”.

