“أوميت” تستعد لإطلاق ساعتها الذكية المخصصة للأطفال أوميت إكس نانوبلوك

تتعاون شركة تاتا للاتصالات، المختصة في توفير البنية التحتية الرقمية، مع شركة تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء أوميت على تزويد الساعة الذكية الجديدة المخصصة للأطفال أوميت إكس نانوبلوك باتصال فوري وآمن وعالمي مبيت مسبقًا من المصنع.

تتيح الساعات الذكية، ومنها ساعة أوميت إكس نانوبلوك للآباء الاتصال الدائم بأطفالهم ومعرفة مواقعهم تمامًا في أي لحظة، وتلك ميزة لا تقدر بثمن، تبقي الآباء مرتاحي البال وهم يتابعون تنقلات فلذات أكبادهم.

وترتقي أوميت إكس نانوبلوك براحة البال تلك إلى مستوى أعلى بتضمينها موف-آي أو تي كونيكت من تاتا للاتصالات التي تنقل جميع بيانات الموقع والرسائل والمكالمات المرئية عبر شبكة خاصة افتراضية مشفّرة من نقطة البداية إلى النهاية فتكفل أعلى قدر من الأمان.

وقال لوران لوبان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوميت: “تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا اليوم، ولهذا لا بد من حماية أي جهاز أو تطبيق مخصص للأطفال بأعلى مستوى متوفر للأمن”.

وأضاف لوبان: “ما يميز أوميت إكس نانوبلوك عن الساعات الذكية الأخرى الموجهة للأطفال طبقة الأمان الإضافية التي تقدمها الشبكة العالمية الخاصة من تاتا للاتصالات عبر موف-آي أو تي كونّيكت، ويعني هذا أن بإمكان الآباء تتبع مواقع أطفالهم في الوقت الآني دون أن يتمكن مجرم من اعتراض تلك البيانات على الشبكة”.

تستغل موف-آي أو تي كونّيكت علاقات تاتا للاتصالات الوثيقة مع أكثر من 600 مشغل لشبكات الهاتف النقال حول العالم كي توفر لساعة أوميت إكس نانوبلوك اتصالًا عالي الاعتمادية والجودة في أي مكان من العالم.

وتساعد هذه العلاقات أيضًا في تسهيل وتسريع التوسع العالمي لشركة أوميت خارج سوقها المحلي في الصين، فيتيح لها بيع ساعتها الذكية لمتاجر التجزئة وغيرها على شكل جهاز قابل للارتداء كخدمة، ما يغني عن الحاجة إلى عقد اتفاقيات منفصلة للاتصال بالبيانات مع مختلف المشغلين المحللين لشبكات الهاتف النقال في كل بلد على حدة.

وقال أنتوني بارتولو، رئيس المنتج في شركة تاتا للاتصالات: “لم تحقق القدرات الكامنة الهائلة لإنترنت الأشياء مداها الكامل بعد، لأن الشبكات النقالة التي تعتمد عليها تطبيقاتها محلية بطبيعتها، إلا أن شركات كثيرة مثل أوميت تريد الوصول إلى العملاء حول العالم، وتحتاج إلى اتصال عالمي بلا حدود لتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء وتطبيقاتها دون قيود سياسات التجوال المحلية لشبكات الهاتف النقال المحلية، ومن خلال شراكاتنا وشبكاتنا المتوفرة في كل مكان فإن موف-آي أو تي كونّيكت من تاتا للاتصالات تتيح للشركات نقل المعلومات والتحكم بإدارتها على مستوى العالم، ومنح المستخدمين التجارب الرقمية المتصلة دائمًا التي يتوقون إليها”.

تندمج منصة موف-آي أو تو كونيكت من تاتا للاتصالات المؤتمتة، بصورة متكاملة تمامًا مع العمليات التجارية لشركة أوميت، عبر واجهة برمجة التطبيقات، وتوفر للشركة متابعة لحظية لأنماط استخدام العملاء للبيانات مع ضبط التعرفة وإدارة الفواتير وإصدارها.

ويعني هذا أنه عندما يشغل العميل ساعته الذكية للمرة الأولى يصبح متصلًا بالشبكة على الفور، وتتيح قدرات موف-آي أو تو كونيكت القابلة للضبط برمجيًا، لأوميت تخصيص المزايا والمحتوى المتوفرة على ساعتها الذكية وفق احتياجات الأطفال الضرورية.

تسهم منصة موف من تاتا للاتصالات في الوصول إلى هدف الشركة وهو منح الناس تجارب عالمية حقيقية بلا حدود لاستخدام الهواتف والأشياء، وتدعم تلك المنصة شراكات تاتا للاتصالات مع مشغلي شبكات الهواتف النقالة حول العالم فضلًا عن شبكتها العالمية التي تربط اليوم كل 4 من 5 مشتركين في خدمات الاتصال النقالة وتمر فيها أكثر من 25 في المئة من مسارات الإنترنت في العالم.

المزايا الرئيسية لساعة أوميت إكس نانوبلوك

خدمات دردشة صوتية

خدمات قائمة على الموقع لتحديد موقع الساعة عبر التطبيق

تنبيه طوارئ وطلب النجدة من الساعة

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المصدر / موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

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