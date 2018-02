المتوسط

أكد رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وان قانج، إن الصين تتصدر دول العالم في عدد طلبات براءات الاختراع منذ 7 أعوام متتالية.

وأضاف وان ،”أن إسهام الصين فى البحوث والتطوير ارتفع إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم”.

وأوضح، ” أن عدد الأشخاص العاملين بدوام كامل فى مجال البحوث والتطوير بالصين هو الأعلى بالعالم حاليا”.

