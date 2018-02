المتوسط :

نشرت شركة غوغل بحث جديد يتناول نجاحها في تطوير أدوات تعتمد على الرؤية الحاسوبية والتعلّم الذاتي للآلة من أجل دراسة احتمالية الإصابة بأمراض القلب باستخدام صورة العين فقط.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلّة Nature، فإن الباحثون في شركة Verily، المُتخصّصة في مجال الأبحاث العلمية الطبيّة والتي تعمل تحت مظّلة ألفابت، فإن صورة للعين بزاوية 45 درجة قد تكون قادرة في المُستقبل على تشخيص المريض دون الحاجة لإجراء الفحوصات الدموية المُعتادة.

وأكّد العُلماء أن هذه الأدوات بحاجة لمزيد من الاختبارات أولًا وهذا عبر تمرير مجموعة من الصور بزاوية مُختلفة. إضافة إلى ضرورة تقديم المزيد من البيانات للخوارزميات لدراسة المزيد من الحالات والتعلّم منها.

The post غوغل يبتكر طبيب بشري للكشف عن الأمراض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية