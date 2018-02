المتوسط :

حصلت شركة سامسونج على براءة اختراع جديدة لشاشة تطفو في الهواء، وذلك بعدما تقدّمت بطلب التسجيل منذ عام 2016 تقريبًا.

وبحسب المُستندات، فإن الشاشة ستكون مُزوّدة بمجموعة من المراوح لرفعها في الهواء، على أن تُزوّد بمجموعة من المُستشعرات منها واحد لاستكشاف الحواجز وتجاوزها، وآخر لتتبع حركة المُستخدم، ورأسه، ويديه، إضافة إلى مُستشعر ليزري قادر على تتبّع حركة بؤبؤ العين لضبط الشاشة وميلانها بأفضل شكل مُمكن لعرض المحتوى.

ويُمكن للجهاز الجديد أن يكون عبارة عن مجموعة من شاشات الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية، أو حتى شاشات الحواسب المحمولة.

وكتطبيق على أرض الواقع لتلك الشاشة، يُمكن مثلًا أن تُستخدم لعرض إعلانات في الشوارع أو لتتبّع المستخدم أثناء تجوّله في المنزل للاستمرار في مُتابعة المحتوى دون الحاجة لحمل الجهاز بشكل يدوي.

The post سامسونج تحصل على براءة اختراع مقدمة منذ عامان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية