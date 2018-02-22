تعرف على أهمية وجبة الفطور

يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية وجبة الفطور، فيستيقظون في وقتٍ متأخر، للمباشرة ف أعمالهم وأنشطتهم، ويلجأ العديد منهم لتناول المشروبات، كالقهوة، ثم تناول الوجبات السريعة، ممّا يؤثر على صحتهم، ويزيد من فرصة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية، وفي هذا المقال سنعرفكم على أهمية وفوائد وجبة الفطور

وجبة الفطور تنظم مستوى الإنسولين في الدم.

تساعد على النمو بشكلٍ صحيح

. تحسن من الحالة النفسية.

تقوي جهاز المناعة في الجسم.

تزيد من الإنتاجية.

تقلل من نسبة الكولسترول الضارّ في الجسم.

تحد من الإصابة بمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

تزيد من الشعور من الهدوء، مما يزيد القدرة على التحكّم بالأعصاب خلال اليوم.

تحسن عملية الأيض في الجسم، ممّا يسهل خسارة الوزن الزائد.

تقلّل من الشعور بالتعب، وبالتوتر، والكسل، والخمول، لذلك ينصح بتناول وجبة إفطار مع مشروب صحي، خالي من الكافيين.

تقلل من الشور بعلامات الجوع، مثل آلام البطن، والرأس، ويفضّل تناول البيض في وجبة الإفطار؛ لأنّه يمنح الجسم البروتينات التي تزيد الشعور بالشبع.

تحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم؛ لأنّها تزوّده بالطاقة اللازمة لزيادة حيويته، لذلك يجب أن تتضمن العناصر الغذائية اللازمة، من ألياف، وفيتامينات، ومعادن. تخفف الوزن، خاصةً عند تناول الحلويات، لأنّها تمد الجسم بالسعرات الحرارية التي سيتم حرقها خلال قيام الأنشطة اليومية، ولا بد من الحرص على اختيار وجبة الإفطار الملائمة للسيطرة على العادات الغذائية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم.

تزيد من القدرة على التركيز، وتحسن من عمل الذاكرة والدماغ، ولا بدّ من الإشارة إلى حاجة المراهقين والأطفال للكثير من الطاقة على مدار اليوم، نظراً لمشاركتهم في العديد من الأنشطة، كالألعاب المدرسية، لذلك فإنّ تناول وجبة الإفطار يساعد على إنهاء الواجبات المنزلية في الوقت المحدد، كما تزيد من الرغبة في التعلم، بالإضافة لرفع التحصيل الدراسي للطلاب.

العناصر الغذائية الواجب توفرها على وجبة الفطور النشويات: لأنها تساهم في إمداد الجسم بالطاقة، ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالنشويات، الخبز.

الخضروات: لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والفيتامينات، والماء. الفواكه: لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم. الألبان: مثل الحليب، ومشتقاته، من أجبان، وألبان. الدهون: مثل الدهون المفيدة غير المشبعة، كزيت الزيتون، والمكسرات

المصدر موقع موضوع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية