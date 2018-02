فيسبوك وإنستغرام يتوقف عن العمل في دول عدة

واجه الآلاف من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، مشاكل في الدخول إلى موقعي التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، وقام عدد كبير منهم بالتبليغ عن العقبات التي اعترضتهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العطل حصل بالأساس في أوروبا وجنوب شرق آسيا، فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

في غضون ذلك، لم يصدر موقع فيسبوك تعليقا، عن مشكلة الاتصالات التي بدأت عند الساعة العاشرة والنصف صباحا من الخميس.

وأبلغ قرابة 600 مستخدم عن مشكلات في مشاركة الصور على إنستغرام، كما أبلغ 300 من مستخدمي فيسبوك عن مشكلة في تصفح الموقع.

وصادف المستخدمون الذين عجزوا عن الدخول إلى فيسبوك رسالة تقول “عذرا، شيء ما حصل بصورة خاطئة، نحن نعمل على الأمر، وسنقوم بحله، في أقرب وقت ممكن”.

وأبدى عدد من المستخدمين سخريتهم من العطل، في موقع تويتر، وقال ظرفاء إن الوقت قد يكون مناسبا للعمل، بعدما تعطل موقع يصرف الناس في الغالب عن أداء المهمات المطلوبة منهم.

