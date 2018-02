إطلاق “أقوى هاتف بالعالم”

أطلقت شركة “لاند روفر” للسيارات هاتف “إكسبلور” الجديد والذي تقول إنه الأقوى في العالم، ويستوحي تصميمه من سيارات الدفع الرباعي لشركة “لاند روفر”.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” إن الهاتف الذكي مصمم للعمل في الظروف الطبيعية الصعبة، ويحتوي على بطارية تدوم لمدة يومين كاملين.

ويأتي “إكسبلور” بغطاء سميك يقاوم المياه المالحة والعذبة، ويبقى الهاتف يعمل بشكل طبيعي تحت عمق 1.8 مترا تحت الماء.

ويبلغ قياس الشاشة 5 إنشات، وتتمتع بميزات خاصة للـ”الرجل المغامر”، مثل البوصلة وميزات الطقس والخرائط.

وقال جو سنكلير، المدير التسويقي لشركة “لاند روفر”: “هذا هو الهاتف الذي نتمنى جميعنا اقتناءه. فيه تناغم بين جمال التصميم والعملية التي تمثل الحمض النووي للاند روفر”.

وسيكلف الهاتف الجديد 840 دولارا، وسيتم الكشف عنه في المؤتمر العالمي للهواتف ببرشلونة الاثنين المقبل.

