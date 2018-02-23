وكيل الصحة: من الضروري جداً وضع استراتيجية ترفع من مستوى خدمات «غسيل الكلى»

عين ليبيا

قال وكيل الوزارة “محمد هيثم” أنه من “الضروري جداً” وضع استراتيجية واضحة ترفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى غسيل الكلى.

وأضاف خلال اجتماعٍ عقد صباح اليوم بحضور مدير إدارة الصيدلة “ناهد المكي” وعدد من أخصائيي الكلى؛ “أن التغلب على المشاكل الحالية التي يواجهها المريض في مراكز ووحدات الغسيل هو “واجب وطني”؛ يصب في اتجاه تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين وتمهد لخطط تطوير مستقبلية في تقديم الخدمات بشكلٍ يحفظ الموارد المالية.

وناقش المجتمعون المواصفات العلمية الحديثة للمشغلات إلى جانب الإعداد لكراسة مواصفات دقيقة لمشغلات الكلى المطلوبة داخل مراكز غسيل الكلى؛ وكيفية إعداد الاحتياج العام.

كما تعهد عدد من أعضاء لجنة الصحة ولجنة الرقابة بمجلس النواب؛ كانوا قد التحقوا بالاجتماع بحل المشاكل التي تعيق وصول كل ما يخص مرضى الكلى من أدوية ومشغلات ومستلزمات؛ إضافة إلى تقديم حلول تتعلق بالمرضى الموجودين على قوائم الانتظار نظراً لنزوحهم من بعض المناطق؛ بعد أن استعرضت مدير إدارة الصيدلة وأخصائيي الكلى المشاكل التي يواجهها المريض قبل وأثناء وبعد الدخول لمرحلة الغسيل.

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